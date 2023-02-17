Школьников и студентов Тверской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе образовательных проектов

Работы принимаются в 15 номинациях Фото: moyastrana.ru

Школьников и студентов Тверской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе проектов в сфере образования «Моя страна - моя Россия».

Представить свои проекты молодёжь может в 15 номинациях: «Моя история. Научное наследие моей страны»; «Моя многонациональная Россия»; «Моя гордость. Моя малая родина», «Моя семья. Моя добрая Россия»; «Моя педагогическая инициатива»; «Мое здоровье»; «Экология моей страны»; «Моя гостеприимная Россия»; «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»; «Интеллектуальная собственность моей страны»; «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»; «Большая технологическая разведка моей страны»; «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»; «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны». Также предусмотрена специальная номинация для детей до 13 лет - «Сказки детей о науке».

Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» входит в число проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».