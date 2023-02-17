В Твери проводятся ежегодные инструктажи для водителей автобусов "Верхневолжского АТП"

После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие Фото: ПТО

На "Верхневолжском АТП" стартовали инструктажи для водительского состава предприятия.

Занятия проводятся дважды в год с участием инспекторов ГИБДД, на которых участники рассматривают вопросы снижения аварийности, нормативно-правового регулирования дорожного движения, проводят разбор и анализ ДТП, ситуаций на дороге с участием пешеходов и велосипедистов, повторяют правила посадки и высадки пассажиров, перевозки маломобильных граждан.

Также проводятся инструктажи по оказанию первой медицинской помощи, практические занятия по транспортной и пожарной безопасности.

После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие.

В настоящее время предприятие ведёт набор водителей. По вопросам трудоустройства звоните по телефонам: 8-800-551-09-71 (доб.1) и 8-910-830-54-38.