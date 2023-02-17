Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 10:04

В Твери проводятся ежегодные инструктажи для водителей автобусов "Верхневолжского АТП"

После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие

После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие

Фото: ПТО

На "Верхневолжском АТП" стартовали инструктажи для водительского состава предприятия.

Занятия проводятся дважды в год с участием инспекторов ГИБДД, на которых участники рассматривают вопросы снижения аварийности, нормативно-правового регулирования дорожного движения, проводят разбор и анализ ДТП, ситуаций на дороге с участием пешеходов и велосипедистов, повторяют правила посадки и высадки пассажиров, перевозки маломобильных граждан.

Также проводятся инструктажи по оказанию первой медицинской помощи, практические занятия по транспортной и пожарной безопасности.

После прохождения программ водителей ждет зачетное занятие.

В настоящее время предприятие ведёт набор водителей. По вопросам трудоустройства звоните по телефонам: 8-800-551-09-71 (доб.1) и 8-910-830-54-38.