Росреестр организует 15-часовой марафон консультаций для жителей Тверской области

Росреестр организует 15-часовой марафон консультаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росреестр организует 15-часовой марафон консультаций по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость для жителей Тверской области. Мероприятие проходит в рамках 15-летнего юбилея ведомства.

Задать вопросы смогут граждане, представители бизнеса и власти. Консультации пройдут на площадках МФЦ.

- В Тверской области марафон пройдет 20, 21 и 28 февраля. В эти дни специалисты Управления Росреестра по Тверской области проведут консультирование граждан по вопросам приобретения, дарения, наследования, залога, оформления в собственность, аренду, а также иных действий с недвижимостью и земельными участками, - сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова.

Консультации пройдут по графику:

20 февраля

9:00 до 11:00 - филиал МФЦ №6 в г. Твери (г. Тверь, двор Пролетарки, д. 7);

11:00 до 13:00 - Нелидовский филиал МФЦ (г. Нелидово, ул. Куйбышева, д.10);

13:00 до 14:00 - Старицкий филиал МФЦ (г. Старица, ул. Советская, д.1).

21 февраля

10:00 до 11:00 - Бежецкий филиал МФЦ (г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 26);

11:00 до 13:00 - Андреапольский филиал МФЦ (г. Андриаполь, ул. Авиаторов, д.59);

13:00 до 15:00 - Вышневолоцкий филиал МФЦ (г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 54/66;

15:00 до 16:00 - Кашинский филиал МФЦ (г. Кашин, ул. А.Артузова, д.10, пом.1).

28 февраля

10:00 до 11:00 - Кимрский филиал МФЦ (г. Кимры, ул. Луначарского, д. 22а);

11:00 до 13:00 - Конаковский филиал МФЦ (г. Конаково, ул. Учебная, д.15);

13:00 до 14:00 - Лихославльский филиал МФЦ (г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 13).