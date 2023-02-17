В Тверской области 130 килограммов молочной продукции не прошли проверку качества

Из оборота было изъято четыре партии молочной продукции Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в рамках контрольно-надзорных мероприятий для лабораторных исследований было отобрано 828 проб молочной продукции.

Проведены исследования: по санитарно-химическим показателям -123 пробы, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации; по микробиологическим показателям - 460 проб, из них не соответствовали 5 проб; по физико-химическим показателям - 245 проб, из них 16 проб не соответствовали по идентификации (фальсификации).

- Из оборота было изъято четыре партии молочной продукции, объёмом 130 кг. По всем фактам в отношении юридических и должностных лиц приняты меры. Сумма штрафов составила более 1,1 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.