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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:37

В Тверской области 130 килограммов молочной продукции не прошли проверку качества

Сумма штрафов составила более миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Из оборота было изъято четыре партии молочной продукции

Из оборота было изъято четыре партии молочной продукции

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в рамках контрольно-надзорных мероприятий для лабораторных исследований было отобрано 828 проб молочной продукции.

Проведены исследования: по санитарно-химическим показателям -123 пробы, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации; по микробиологическим показателям - 460 проб, из них не соответствовали 5 проб; по физико-химическим показателям - 245 проб, из них 16 проб не соответствовали по идентификации (фальсификации).

- Из оборота было изъято четыре партии молочной продукции, объёмом 130 кг. По всем фактам в отношении юридических и должностных лиц приняты меры. Сумма штрафов составила более 1,1 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.