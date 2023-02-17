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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:17

Судимый мужчина похитил доильный аппарат с фермы в Тверской области

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Похищенный аппарат мужчина прятал в кладовке Фото: УМВД России по Тверской области

Похищенный аппарат мужчина прятал в кладовке Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась глава крестьянско-фермерского хозяйства в Кашине.

Женщина пояснила, что с фермы похитили доильный аппарат стоимостью 20 000 рублей.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Похищенный аппарат мужчины вывез на такси и спрятал в кладовке у себя дома.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.