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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:07

17-летний подросток пропал в Торжке

Организованы его поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области разыскивают 17-летнего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области разыскивают 17-летнего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 17-летнего Марка Яшина. Несовершеннолетний пропал 16 февраля.

По месту последнего пребывания пропавшего выезжали следователи и полиция. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Марк Яшин пропал 16 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Марк Яшин пропал 16 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области