17-летний подросток пропал в Торжке

В Тверской области разыскивают 17-летнего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 17-летнего Марка Яшина. Несовершеннолетний пропал 16 февраля.

По месту последнего пребывания пропавшего выезжали следователи и полиция. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.