Губернатор Тверской области поздравил жителей ЗАТО Солнечный с днем образования муниципалитета

ЗАТО Солнечный расположен на острове. Фото: администрация ЗАТО Солнечный.

17 февраля отмечается День образования ЗАТО Солнечный. Он расположен на втором по размеру острове озера Селигер - Городомле. Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей территории.

- Создание современного муниципального образования стало важной вехой в истории поселка, - отметил в обращении к жителям Игорь Руденя. - Сегодня жители продолжают традиции служения Отечеству, активно участвуют в общественной и культурной жизни, вносят свой вклад в достижение национальных целей развития. Благодарю Вас и всех жителей ЗАТО Солнечный за этот труд.

История поселка начинается в 1928 году, когда было принято решение о размещении на острове Городомля ящурного института. Первые жилые постройки там возвели в 1928-1930 годах.

В ЗАТО Солнечный расположен завод "Звезда" - предприятие ракетно-космической отрасли.

В закрытое административно-территориальное образование посёлок Солнечный Указом Президента РФ был преобразован 17 февраля 1995 года.