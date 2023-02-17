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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:57

В Тверской области выявлены сайты с запрещенной информацией об изготовлении рыболовных сетей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пользователям предлагали инструкции по изготовлению рыболовных сетей

Пользователям предлагали инструкции по изготовлению рыболовных сетей

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Андреапольского района в ходе мониторинга сети выявлены три страницы с информацией о противоправном способе добычи биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Пользователям предлагали инструкции по изготовлению рыболовных сетей.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.