В Тверской области выявлены сайты с запрещенной информацией об изготовлении рыболовных сетей

Пользователям предлагали инструкции по изготовлению рыболовных сетей
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратурой Андреапольского района в ходе мониторинга сети выявлены три страницы с информацией о противоправном способе добычи биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Пользователям предлагали инструкции по изготовлению рыболовных сетей.
Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокурора удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.