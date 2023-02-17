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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:43

Двое мужчин убили знакомого палкой от швабры в Твери

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Заволжского района Твери утвердила обвинительное заключение в отношении двоих молодых людей, обвиняемых в убийстве человека (ч. 4 статьи 111 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2022 года трое мужчин, находясь в квартире знакомой, вместе выпивали, а потом поссорились, началась драка.

Один из молодых людей начал избивать потерпевшего, обвинив последнего в краже телефона. К драке присоединился друг нападавшего. Разломив черенок швабры, мужчины палками нанесли потерпевшему 58 ударов.

От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.