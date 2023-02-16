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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:52

УФАС признало незаконной рекламу услуг по выводу из запоя

Нарушителю грозит штраф от 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушителю закона грозит крупный штраф

Нарушителю закона грозит крупный штраф

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тверское УФАС России признало ненадлежащей контекстную рекламу услуг по выводу из запоя.

Комиссия Тверского УФАС России пришла к выводу, что рекламодателем и рекламораспространителем были нарушены требования пункта 7 статьи 7 Федерального закона "О рекламе", поскольку у последнего отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Виновное лицо подлежит административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 100 000 рублей до 500 000 рублей.