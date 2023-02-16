УФАС признало незаконной рекламу услуг по выводу из запоя

Нарушителю закона грозит крупный штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тверское УФАС России признало ненадлежащей контекстную рекламу услуг по выводу из запоя.

Комиссия Тверского УФАС России пришла к выводу, что рекламодателем и рекламораспространителем были нарушены требования пункта 7 статьи 7 Федерального закона "О рекламе", поскольку у последнего отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Виновное лицо подлежит административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 100 000 рублей до 500 000 рублей.