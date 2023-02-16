Житель Тверской области получил 2,5 года колонии за кражу телефона

Мужчина получил 2,5 года колонии
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Житель Твери осужден за кражу телефона. Летом, находясь на территории автомобильной мойки в Пролетарском районе, мужчина украл оставленный на столе без присмотра мобильный телефон, принадлежащий другому посетителю. С похищенным злоумышленник скрылся.
В судебном заседании подсудимый признал вину. Похищенный телефон ранее был возвращен владельцу.
С учетом прошлых судимостей за кражи, Пролетарский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.