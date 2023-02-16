Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в двух образовательных учреждениях Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратурой Весьегонского района в ходе проверки установлено, что в двух общеобразовательных учреждениях округа нарушаются требования пожарной безопасности. Отсутствуют журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, ряд шлейфов пожарной сигнализации находится в выключенном состоянии, допущена эксплуатация светильников со снятым колпаком.
В отношении должностных лиц учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены предупреждения.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.