Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в двух образовательных учреждениях Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Весьегонского района в ходе проверки установлено, что в двух общеобразовательных учреждениях округа нарушаются требования пожарной безопасности. Отсутствуют журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, ряд шлейфов пожарной сигнализации находится в выключенном состоянии, допущена эксплуатация светильников со снятым колпаком.

В отношении должностных лиц учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены предупреждения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.