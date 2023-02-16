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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:25

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в двух образовательных учреждениях Тверской области

Недочеты устранены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура

Нарушения выявила прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Весьегонского района в ходе проверки установлено, что в двух общеобразовательных учреждениях округа нарушаются требования пожарной безопасности. Отсутствуют журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, ряд шлейфов пожарной сигнализации находится в выключенном состоянии, допущена эксплуатация светильников со снятым колпаком.

В отношении должностных лиц учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены предупреждения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.