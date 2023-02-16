Вологодский медвежонок пошел на поправку в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области

Медвежонок из Вологодской области оказался крупнее своих братьев по несчастью Фото: vk.com/obrcrussia

Вологодский медвежонок, который проходит реабилитацию в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, пошел на поправку.

Ранее биологи сообщали, что малыш отказывается от еды. Ему было назначено лечение. Результат не заставил себя ждать.

- Медвежонок стал гораздо активнее, у него появился медвежий (не побоимся этого слова) аппетит! У малыша начинают открываться глазки, и он уже пытается устоять на четырех лапах. Но лечение мы пока еще продолжаем, - сообщили биологи Пажетновы в соцсети.

Медвежий малыш оказался в Центре после того, как медведица убежала, испугавшись лесозаготовительных работ. Он был единственным медвежонком у мамы, поэтому гораздо крупнее всех остальных малышей, поступивших в Центр. У него темная шерстка с небольшими белыми пятнышками на спине.

Все остальные медвежата стабильны: хорошо едят, с животиками все хорошо. Глазки уже почти у всех открыты. Псковские девчонки пытаются ходить, Толстун, Ворчун и Солнышко пока еще ползают.