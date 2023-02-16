В Твери пройдет День зимних видов спорта Фото: Ирина ТАРАСОВА

В субботу, 18 февраля, День зимних видов спорта пройдет в Твери в ледовом комплексе "Кристалл" на улице Паши Савельевой, д. 44, корп. 1. В программе мероприятия: показательные выступления фигуристов, массовое катание на коньках и розыгрыш призов от Олимпийского комитета России.

Начало праздника в 13:00.

День зимних видов спорта учрежден в годовщину открытия Олимпиады в Сочи и проводится в рамках программы "Олимпийская страна". В этом году праздник стартовал в Тверской области 8 февраля в Кимрах на льду спорткомплекса "Арктика".

Эстафету Дня зимних видов спорта у Твери примет Калязин, где праздник пройдет 28 февраля в ледовом спорткомплексе "Волга". Организаторами мероприятия в регионе выступают Олимпийский совет Тверской области при поддержке Комитета по физической культуре и спорту.