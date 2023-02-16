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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:07

В детской областной больнице в Твери появился аппарат для заживления ран

Сообщается, что это оборудование экспертного класса
Алексей АНДРЕЕВ
Аппарат для вакуум-инстилляционной терапии.

Аппарат для вакуум-инстилляционной терапии.

Фото: ПТО

В Детской областной клинической больнице теперь есть стационарный аппарат для вакуум-инстилляционной терапии «ВИТ Ультра». Он передан медикам благотворительным Фондом помощи врачам «Герои» и предназначен для эффективного заживления ран.

- Это первое подобное оборудование экспертного класса, поступившее в отделение детской хирургии Верхневолжья, - сообщила пресс-служба областного правительства. - С помощью аппарата медики детской областной больницы смогут оказывать высококвалифицированную помощь не менее 50 пациентам ежегодно.

Заведующий отделением гнойной и экстренной хирургии ДОКБ Алексей Марченок высоко оценил новое обородудование:

- Аппарат дает такой эффект, которого мы раньше никогда не видели. Например, при лечении тяжело заживающих язв за несколько дней начинает развиваться положительная динамика - они закрываются на глазах и выздоровление происходит в разы быстрее.

Благотворительный Фонд помощи врачам «Герои» не первый раз оказывает поддержку ДОКБ. Ранее больнице был передан высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции лёгких.

10 февраля коллектив благотворительного фонда наградил губернатор Игорь Руденя - вручил Почётную грамоту.