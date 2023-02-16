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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:48

Минстрой РФ выделяет свыше 1,4 млрд рублей на строительство вокзала речного порта в Тверской области

Речь идет о создаваемой в устье Шоши в рамках проекта "Завидово парк" инфраструктуре
Алексей АНДРЕЕВ
В устье реки Шоши в Завидово создается речной порт.

В устье реки Шоши в Завидово создается речной порт.

Фото: ПТО

Минстрой РФ выделяет Тверской области субсидию на строительство здания речного вокзала в создаваемом порте в устье Шоши в Конаковском районе. Напомним, что пересадочный пункт строится там в рамках реализации проекта "Завидово парк".

Там создается туристcко-рекреационная зона, где планируется строительство аквапарка, гостиниц и других объектов.

На недавнем совещании в Минстрое РФ заместитель Министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев сообщил, что региону предоставляется субсидия в размере 368,3 млн рублей на 2023 год и 1,1 млрд рублей на 2024-й. При этом в прошлом году на эти цели уже были направлены 436,1 млн рублей.

Также Минстрой РФ сообщил, что в 2023-м регионе начнутся работы по проектированию подъездной дороги к аэропарку в Завидово и продолжится проектирование транспортной связи двух автотрасс с устройством двухуровневой транспортной развязки через М-10 «Россия».