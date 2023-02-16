В Ржеве Тверской области появилась "Труба для подслушивания", в которую можно кричать

Вот такая вот труба... Фото: vk.com/blacklist_rzhev/Андрей Клубничкин

В недавно благоустроенном парке Подпольщиков, что в Ржеве Тверской области, появился арт-объект - "Труба для подслушивания". Так эта четырёхметровая конструкция из нержавейки называется в документах.

Парк Подпольщиков - одно из любимых мест ржевитян. Он был благоустроен в 2022 году. Диковинная труба, вероятно, стала частью этого благоустройства. Фото нового арт-объекта опубликовано в местной группе "Чёрный список Ржев". "Труба для подслушивания" представляет собой некое подобие древнего стетоскопа, только тоньше и изогнутее. На каждом конце трубы есть по раструбу. Нижний маленький, верхний - большой. Стоит труба, если верить документам, опубликованным в комментариях к посту, 253,5 тыс. рублей.

Горожане тем временем делятся эмоциями и гадают, зачем им эта труба. Кое-то заметил, что она вертится на 360 градусов. А значит, её можно направить в сторону местной администрации и попробовать докричаться до чиновников - если покричать в нижний раструб, из верхнего, большого, слышен звук. Горожане также подбирают названия новому объекту, среди которых есть не очень благозвучные.