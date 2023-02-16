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НовостиОбщество16 февраля 2023 13:25

В Твери продолжают работать ледовые площадки

Все катки отмечены на интерактивной карте
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продолжают работу ледовые площадки Фото: администрация Твери

В Твери продолжают работу ледовые площадки Фото: администрация Твери

В Твери продолжают работать ледовые площадки для катания на коньках. Крупные городские катки оборудованы пунктами проката коньков, раздевалками, искусственным освещением.

Площадки открыты на стадионе «Текстильщик», в Бобачевской роще, парке Победы, площади Славы, Тверском областном ипподроме, ФОК им. Султана Ахмерова, территории парка Дворца творчества детей и молодежи, у ТЦ «Лента», ТЦ «Рубин», СК «Планета».

Залиты корты на дворовых территориях, где можно бесплатно покататься на своих коньках.

Все городские ледовые площадки отмечены на интерактивной карте.