Солнце будет мешать жителям Твери смотреть телевизор и слушать радио

С 19 февраля по 17 марта в Тверской области возможны перебои в телевещании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 февраля в небе над Тверской областью начинается сезонное явление - интерференция, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).

- Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Солнце оказывается ровно позади спутника связи - на линии с приемной земной станцией - сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца, - объясняет ведущий инженер-программист филиала РТРС "Тверской ОРТПЦ" Антон Андреев.

Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки.

В Тверской области кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 19 февраля до 17 марта с 2:32 до 13:06. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 26 минут в сутки.

- На пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника, - сообщили в филиале РТРС "Тверской ОРТПЦ".

Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки и доставить неудобства пользователям. Если картинка на экране замирает, рассыпается или пропадает, перезагрузите телевизор или приставку. Иногда для возобновления приема требуется запустить в меню автопоиск каналов.