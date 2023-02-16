В Твери пройдет выставка-продажа товаров местных фермерских хозяйств Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

26 февраля в Твери пройдет областная тематическая выставка-ярмарка "Покупай Тверское". Жители и гости областного центра смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств Верхневолжья.

На выставке-ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, рыбы, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда и продукции пчеловодства, и других продовольственных и непродовольственных товаров.

Торговые ряды будут расположены по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 101 (территория гипермаркета "Глобус"). Режим работы: с 10:00 до 15:00.

По вопросам участия в ярмарке товаропроизводители могут обращаться по телефонам Министерства промышленности и торговли Тверской области: 8 (4822) 33-31-85, 8-919-051-39-07. Места предоставляются на безвозмездной основе.