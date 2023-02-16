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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:29

Жителей Тверской области приглашают на ночную молитву о военнослужащих

Молиться о защитниках Отечества будут в ночь на 23 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молиться о защитниках Отечества будут в ночь на 23 февраля

Молиться о защитниках Отечества будут в ночь на 23 февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Тверской области приглашают на ночную сугубую молитву о русских воинах накануне Дня защитников Отечества.

- По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в Александро-Невском соборе на Привокзальной площади в ночь с 22 на 23 февраля состоится Божественная литургия, на которой будут вознесены молитвы о российском воинстве и благословенном мире, - сообщает отдел по делам молодежи Тверской епархии.

Начало богослужения в 23:45.