Жителей Тверской области приглашают на ночную молитву о военнослужащих

Молиться о защитниках Отечества будут в ночь на 23 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Тверской области приглашают на ночную сугубую молитву о русских воинах накануне Дня защитников Отечества.

- По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в Александро-Невском соборе на Привокзальной площади в ночь с 22 на 23 февраля состоится Божественная литургия, на которой будут вознесены молитвы о российском воинстве и благословенном мире, - сообщает отдел по делам молодежи Тверской епархии.

Начало богослужения в 23:45.