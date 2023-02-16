Бешеную енотовидную собаку обнаружили в подсобном хозяйстве в Тверской области

В Тверской области выявлено бешенство у енотовидной собаки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Животное было обнаружено на территории личного подсобного хозяйства в деревне Малиновка Калининского района.

Патологический материал от зверя поступил по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

С начала 2023 года это третий случай бешенства на территории региона. Ранее заболевание было подтверждено у енотовидной собаки, обнаруженной на придомовой территории в деревне Кожевниково Торжокского района.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.