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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:21

Бешеную енотовидную собаку обнаружили в подсобном хозяйстве в Тверской области

Случай заболевания выявлен в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено бешенство у енотовидной собаки

В Тверской области выявлено бешенство у енотовидной собаки

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Животное было обнаружено на территории личного подсобного хозяйства в деревне Малиновка Калининского района.

Патологический материал от зверя поступил по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

С начала 2023 года это третий случай бешенства на территории региона. Ранее заболевание было подтверждено у енотовидной собаки, обнаруженной на придомовой территории в деревне Кожевниково Торжокского района.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.