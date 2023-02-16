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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:55

В Тверской области продолжается рост цен на овощи-фрукты

Тверьстат опубликовал итоги мониторинга цен
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Цены вызывают грусть...

Цены вызывают грусть...

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Овощи и некоторые фрукты продолжают дорожать в магазинах региона ударными темпами. Рост цен на плодоовощную продукцию специалисты Тверьстата фиксируют еженедельно с начала года. Дорожают и некоторые другие продукты.

За последнюю отчётную неделю с 7 по 13 февраля больше всего повысились цены на:

репчатый лук (+13,2%), морковь (+12,2%), картофель (+8,9%), помидоры (+5,7%),бананы (+5,4%), свёклу (+4,4%), огурцы (+4,1%), сметану (+3,9%), сосиски и сардельки (+3,8%), пшено (+3,5%), консервы мясные для детского питания (+3%), чёрный байховый чай (+2,7%).

Скинули в цене больше всего: гречка (-1,7%), сливочное масло (-1,6%), серилизованное молоко средней жирности (-1,3%).