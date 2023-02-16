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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:42

В Ржеве Тверской области умер ветеран Великой Отечественной войны

Губернатор выразил соболезнования его родным и близким
Алексей АНДРЕЕВ
Вилиор Иванович Добрынин скончался на 96 году жизни. Фото: предоставлено ПТО

Вилиор Иванович Добрынин скончался на 96 году жизни. Фото: предоставлено ПТО

16 февраля в возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, житель города Ржева Вилиор Иванович Добрынин. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор Игорь Руденя.

- Вилиор Иванович Добрынин был активным участником патриотических мероприятий, отдавал много сил работе по патриотическому воспитанию молодежи. Его имя навсегда сохранится в истории тверской земли, в памяти благодарных потомков, в сердцах родных и близких людей, - отметил глава региона.

Вилиор Иванович родился 15 августа 1927 года в деревне Плотниково Ржевского района.

Во время Великой Отечественной войны, с 1942 года, служил в железнодорожных войсках на станции Высокое родного района. После освобождения Ржева сопровождал поезда и ремонтировал пути до окончания войны. В мирное время более 40 лет Вилиор Иванович проработал на Октябрьской железной дороге.

В январе 2020 года Игорь Руденя вручил Вилиору Ивановичу Добрынину юбилейную медаль «75 лет Победы».