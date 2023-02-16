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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:42

Современное покрытие имеют 48% улиц, проездов и набережных в городах Тверской области

Тверьстат рассказал о благоустройстве городов Верхневолжья
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Каждый шестой мост или путепровод региона находится в областном центре. Графика: Тверьстат

Каждый шестой мост или путепровод региона находится в областном центре. Графика: Тверьстат

На конец 2022 года общая протяженность улиц, проездов и набережных в городах Тверской области области составила 3798 км, сообщает Тверьстат. Почти половина (48%) из них имела усовершенствованное покрытие (асфальт, брусчатка и т.д.).

Значимыми элементами инфраструктуры региона всегда были мосты и путепроводы, отмечают в Тверьстате. Таковых в городах Тверской области насчитывается 234 единицы, их общая площадь 186,5 тыс. кв. м. Каждый шестой мост или путепровод находится в областном центре.