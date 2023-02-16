В Твери полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Пролетарского района Твери провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

- Полицейскими обследовано три объекта, на которых используется труд иностранных граждан, проверено 15 иностранных работников, среди них один несовершеннолетний. В отношении четверых вынесены судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Десять работников привлечены к ответственности за работу без разрешительных документов и ещё шестеро - за нарушение запрета, установленного постановлением губернатора Тверской области на привлечение иностранной рабочей силы по отдельным видам экономической деятельности на территории региона.

В частности, на Волоколамском шоссе в ангаре по производству деревянных поддонов выявлены шесть иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность по профессии "сборщик изделий из древесины" без соблюдения запрета. Каждый оштрафован на 2000 рублей.

В цехе по производству хлебобулочных изделий на Волоколамском шоссе четверо мигрантов работали без патента. Нарушители оштрафованы на 2 000 рублей. Трое из них будут выдворены за пределы Российской Федерации.