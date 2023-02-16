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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:34

Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку на 204 000 рублей в Тверской области

Злоумышленница поменяла деньги на билеты банка приколов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пенсионерка отдала мошеннице 204 000 рублей

Пенсионерка отдала мошеннице 204 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 83-летняя жительница Удомли. Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в дом приходила неизвестная, которая представилась социальным работником и сообщила о денежной реформе.

Под предлогом обмена денег злоумышленница забрала накопления пенсионерки в сумме 204 000 рублей и заменила на продукцию "банка приколов". Подмену потерпевшая заметила не сразу, а только после ухода незнакомки.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.