В правительстве Тверской области подвели итоги реализации в 2022 году нацпроектов «Демография» и «Образование»

Детсад "Чебурашка" в Твери. Фото: ПТО

Областное правительство сообщило об итогах реализации в регионе нацпроектов «Демография» и «Образование» в прошлом году. По этим направлениям строятся детские сады и школы, создаются условия для дополнительного образования подрастающего поколения, развития спорта, осуществляется поддержка семей с детьми.

- Наш регион - в числе субъектов, где реализуется наибольшее количество мероприятий для семей с детьми. Но при этом важно понимать: мы не можем мерить результаты числом мероприятий. Ключевой показатель - увеличение рождаемости. А также обеспечение эффективности действующих мер, - считает губернатор Игорь Руденя.

В регионе отмечен рост количества многодетных семей. Сегодня в Верхневолжье проживает 14 492 семьи, в которых воспитывается трое и более детей. А на начало 2022 года их было 13 962.

В Верхневолжье при рождении ребёнка родителям вручается подарочный набор для новорождённых. В прошлом году было выдано 9 930 таких комплектов. С начала этого года - 879.

Также в прошлом году приобретено 30 автомобилей для многодетных семей, выдано 263 сертификата семьям для частичного погашения жилищного ипотечного кредита.

Кроме того, в регионе дети с 1 по 11 классы из многодетных семей обеспечиваются бесплатной школьной формой.

По нацпроекту в 2022-ом построены и открыты два детских сада в общей сложности на 350 мест: в Твери - "Чебурашка", в Вышнем Волочке - "Теремок". В этом году планируется открыть ещё один детсад на 190 мест на улице Левитана в областной столице.

В Твери строятся две школы на 1224 места каждая, запланировано начало строительства сельской школы на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского района и школы на 300 мест в посёлке Максатиха.

В прошлом году установлены четыре плоскостные спортплощадки и два комплекта спортивного оборудования, создано семь малых спортплощадок.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию ряд крупных спортивных сооружений, в том числе открыть гребную базу на реке Тверце в Твери, а также обеспечить оборудованием семь спортшкол региона.

Для освоения детьми современных знаний и навыков по инженерно-техническим направлениям открыты центры цифрового образования «ИТ-куб» в Кимрах и Вышнем Волочке, также в Ржеве создан детский технопарк «Кванториум».

В 37 муниципалитетах при школах открыты 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В 2023 году такие центры будут открыты в 66 школах в сельской местности и малых городах 33 районов и округов.

Кроме того, будет продолжена работа по модернизации среднего профессионального образования, созданию в колледжах мастерских. В 2022 году создано 10 разнонаправленных современных мастерских в пяти колледжах.