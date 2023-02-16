Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 7:33

Жителя Тверской области осудили за ложный донос об угоне автомобиля

Мужчина получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил условный срок за ложный донос

Мужчина получил условный срок за ложный донос

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Кашина предстал перед судом по обвинению в ложном доносе о совершении преступления.

В ходе судебного следствия установлено, что в августе 2022 года подсудимый, управляя своим автомобилем марки "Рено" в Кашинском городском округе, совершил ДТП и уехал. Вечером того же дня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, желая избежать ответственности за ранее совершённое им административное правонарушение, позвонил в дежурную часть полиции и сообщил об угоне автомобиля.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.