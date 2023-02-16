Жителя Тверской области осудили за ложный донос об угоне автомобиля

Мужчина получил условный срок за ложный донос Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Кашина предстал перед судом по обвинению в ложном доносе о совершении преступления.

В ходе судебного следствия установлено, что в августе 2022 года подсудимый, управляя своим автомобилем марки "Рено" в Кашинском городском округе, совершил ДТП и уехал. Вечером того же дня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, желая избежать ответственности за ранее совершённое им административное правонарушение, позвонил в дежурную часть полиции и сообщил об угоне автомобиля.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.