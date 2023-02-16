В Тверской области ребенку-инвалиду не предоставили средства реабилитации

Дело взял на контроль СК России Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Московской и Тверской областей по вопросу нарушения прав детей-инвалидов.

Заявительница из Тверской области сообщила, что ее ребенок-инвалид нуждается в средствах реабилитации. Она была вынуждена купить их за свой счет и обращаться для возмещения потраченных средств в суд, который исковое требование удовлетворил.

Руководитель СУ СК России по Тверской области Альберт Кизимов доложил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. Но надзорным ведомством решение было отменено.

- Заслушав доклад, глава ведомства поручил повторно возбудить уголовное дело, представить план его расследования, - сообщает пресс-служба СК России.

Правительству региона рекомендовано обратить внимание на ситуацию с некачественным обеспечением тяжелобольных детей реабилитационными средствами.