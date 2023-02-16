Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 7:17

В Тверской области ребенку-инвалиду не предоставили средства реабилитации

Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дело взял на контроль СК России Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Дело взял на контроль СК России Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Московской и Тверской областей по вопросу нарушения прав детей-инвалидов.

Заявительница из Тверской области сообщила, что ее ребенок-инвалид нуждается в средствах реабилитации. Она была вынуждена купить их за свой счет и обращаться для возмещения потраченных средств в суд, который исковое требование удовлетворил.

Руководитель СУ СК России по Тверской области Альберт Кизимов доложил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. Но надзорным ведомством решение было отменено.

- Заслушав доклад, глава ведомства поручил повторно возбудить уголовное дело, представить план его расследования, - сообщает пресс-служба СК России.

Правительству региона рекомендовано обратить внимание на ситуацию с некачественным обеспечением тяжелобольных детей реабилитационными средствами.