Жителя Твери оштрафовали за незаконную продажу стеклоомывающей жидкости

Мужчина оштрафован за незаконную предпринимательскую деятельность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пролетарским районным судом житель Твери признан виновным в совершении административного правонарушения. На тротуаре возле дома на Октябрьском проспекте мужчина осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже стеклоомывающей жидкости.

- Данная жидкость продавалась им по цене 200 рублей за единицу тары (5 литров), содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол), - сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания суд учитывал характер административного правонарушения, личность виновного, его возраст, имущественное и семейное положение. Смягчающим обстоятельством стало наличие у подсудимого на иждивении двоих несовершеннолетних детей и признание своей вины.

Мужчине назначен административный штраф размере 1500 рублей. 19 пятилитровых бутылок омывашки постановлено уничтожить. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.