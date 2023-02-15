В Тверской области мужчину арестовали на пять суток за разбитые стекла в здании суда

Мужчину арестовали на пять суток за разбитые стекла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осташковский межрайонный суд Тверской области признал виновным местного жителя в совершении административного правонарушения и арестовал его на пять суток.

Установлено, что вечером 12 февраля, в Осташкове мужчина умышленно разбил два стекла на входной группе здания Осташковского межрайонного суда. В ответ на требования сотрудников полиции дебошир отвечал агрессивно, хватал полицейского за форменное обмундирование, замахивался, пытался нанести удар, кричал, выражался грубой нецензурной бранью, находился в состоянии опьянения.

- После неоднократных предупреждений со стороны сотрудников полиции мужчина продолжил активное неповиновение, после чего к нему были применены боевые приемы борьбы, а также наручники с последующим задержанием, - сообщили в пресс-службе суда.