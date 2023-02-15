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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 17:22

В Тверской области мужчина украл 4000 рублей с чужой банковской карты

Его осудили условно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили условно за кражу денег

Мужчину осудили условно за кражу денег

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Конаковского района предстал перед судом за кражу денег с чужой банковской карты.

В ходе судебного следствия установлено, что в августе 2022 года у подсудимый с банковской карты родственницы осуществил несколько покупок табачной и алкогольной продукции и обналичил часть средств.

Ущерб составил 4 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.