В Тверской области мужчина украл 4000 рублей с чужой банковской карты

Мужчину осудили условно за кражу денег Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Конаковского района предстал перед судом за кражу денег с чужой банковской карты.

В ходе судебного следствия установлено, что в августе 2022 года у подсудимый с банковской карты родственницы осуществил несколько покупок табачной и алкогольной продукции и обналичил часть средств.

Ущерб составил 4 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.