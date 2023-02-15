Фировский и Бежецкий районы станут муниципальными округами в Тверской области

Еще два района готовятся стать округами Фото: Законодательное Собрание Тверской области
В Тверской области продолжается масштабная муниципальная реформа по укрупнению районов в городские округа.
В Законодательное Собрание внесены проекты законов о преобразовании Бежецкого и Фировского районов в муниципальные округа. Эти территории в числе девяти районов, которые пока не прошли процедуру объединения.
Сейчас в Тверской области уже 22 муниципальных округа и 9 городских округов.
Один из вопросов, который предстоит решать после создания новых округов - переименование населённых пунктов, имеющих одинаковые названия.
В парламенте отмечают, что на жителях переход никак не отразится.