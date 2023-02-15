В Тверской области почтили память воинов-афганцев

Росгвардейцы почтили память воинов-афганцев в Тверской области Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Памятные мероприятия прошли во всех городах региона. В Твери церемония возложения цветов состоялась у Памятника воинам-интернационалистам. В ней приняли участие ветераны боевых действий, росгвардейцы, представители общественных организаций, жители города.

Сотрудники отделов вневедомственной охраны Росгвардии по районам области приняли участие в митингах и посетили места захоронений.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая продлилась почти десятилетие и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. За время боевых действий на территории Афганской Республики пропали без вести или попали в плен 417 человек. Из них 271 человек не найден до сих пор.