Более 800 пар тёплых носков отправили в зону СВО прихожане в Тверской области

Посылки приедут к 23 февраля. Фото: tvereparhia.ru

К Дню защитника Отечества приходы Тверской и Ржевской епархий собрали и отправили посылки для участников СВО. Это 800 пар тёплых ноской, более 300 окопных свечей и открытки, сообщает Тверская епархия.

Собрать носки удалось благодаря благотворительной акции «Тёплый привет из дома», которая была организована в декабре и январе в храмах Ржевской епархии. Кто-то приобрёл готовые шерстяные носки на рынке или в магазине, кто-то связал из своей пряжи. Для всех желающих принять участие в акции Ржевская епархия также закупила пряжу для вязания. Помогли и прихожане собора Вознесения Господня из Осташкова. Они изготовили свечи длительного горения, которые могут служить источником света и тепла до 8 часов.