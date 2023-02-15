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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:48

Более 800 пар тёплых носков отправили в зону СВО прихожане в Тверской области

Для военнослужащих также изготовили более 300 окопных свечей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Посылки приедут к 23 февраля. Фото: tvereparhia.ru

Посылки приедут к 23 февраля. Фото: tvereparhia.ru

К Дню защитника Отечества приходы Тверской и Ржевской епархий собрали и отправили посылки для участников СВО. Это 800 пар тёплых ноской, более 300 окопных свечей и открытки, сообщает Тверская епархия.

Собрать носки удалось благодаря благотворительной акции «Тёплый привет из дома», которая была организована в декабре и январе в храмах Ржевской епархии. Кто-то приобрёл готовые шерстяные носки на рынке или в магазине, кто-то связал из своей пряжи. Для всех желающих принять участие в акции Ржевская епархия также закупила пряжу для вязания. Помогли и прихожане собора Вознесения Господня из Осташкова. Они изготовили свечи длительного горения, которые могут служить источником света и тепла до 8 часов.