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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 15:35

В Твери мужчину будут судить за изнасилование несовершеннолетней

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Расследование уголовного дела завершено Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Расследование уголовного дела завершено Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, 16 ноября 2022 года мужчина, находясь около дома в Заволжском районе, совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.