В Тверской области дорожники приступили к проверке водопропускных сооружений на трассах

В регионе ведется подготовка к прохождению весеннего половодья Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе проходят проверки готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску паводка. В Верхневолжье - 92 ГТС. В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включено более 7500 человек, свыше 2600 единиц различной техники.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области созданы противопаводковая и противопожарная комиссии. Они контролируют работу дорожно-эксплуатационных организаций, отвечающих за содержание дорог.

До наступления паводка подрядные организации проведут осмотр дорожных объектов, уже начали расчищать от льда и снега отверстия труб, а также малых мостов (длиной до 25 метров), которые подвержены наибольшим размывам. Подобных сооружений на региональных автодорогах - около 300.

Также предприятиями организовано круглосуточное дежурство сотрудников, подготовлена дорожная техника и необходимый запас песка и щебня.

Напомним, что 7 февраля на заседании областного правительства губернатор Игорь Руденя поставил задачи по проведению противопаводковых мероприятий на территории региона.

О том, в каких местах определены наибольшие риски подтоплений, как осуществляется мониторинг (с инфографикой), читайте в материале "КП"-Тверь" далее по ссылке.