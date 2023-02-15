Сделать своими руками поздравительную открытку к 23 февраля предлагают жителям Твери

На мастер-класс приглашает Горьковка. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Сделать своими руками поздравительную открытку к 23 февраля предлагает жителям Твери областная библиотека имени Горького. 19 февраля здесь планируется мастер-класс из цикла «Путеводитель по русским ремёслам», посвящённый Дню защитника Отечества.

Открытки пришедших научат делать в технике мезенской росписи - одного из наиболее древних русских художественных промыслов. Мезенская роспись - самобытный, наполненный символами орнамент из красных и чёрных фигурок зверей и птиц, различных символов плодородия, урожая, огня, неба.

- О том, как рисовать символьный орнамент, какими инструментами пользоваться и как работать с краской в технике мезенской росписи на мастер-классе расскажет Соловьёв Никола, учащийся студии декоративно-прикладного искусства ДК «Литвинки» и покажет технику росписи для создания поздравительной открытки нашим защитникам Отечества, - рассказывают в Горьковке.

Мастер класс пройдёт в зале периодики в 12:00. 6+