В Старицком округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Тимофеевым

Олега Тимофеева похоронили в Старицком округе Фото: st-vestnik.ru/Ирина Мирошниченко

15 февраля в селе Емельяново Старицкого МО простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Тимофеевым.

- Панихиду по погибшему воину отслужил настоятель храма Николая Чудотворца в селе Емельяново отец Димитрий (Каракетов), - сообщает издание "Старицкий вестник".

В траурном митинге по погибшему приняли участие родные и друзья погибшего, временно исполняющий обязанности военного комиссара г. Ржев, Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов Игорь Сафронов, глава Старицкого муниципального округа Сергей Журавлёв, начальник управления Емельяновской сельской территории Елена Петрова.

Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов.

Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище деревни Болдырево.