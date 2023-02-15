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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:16

83,3 млн рублей в Тверской области в 2022 году было направлено на оплату услуг по родовому сертификату

Женщинам и новорождённым в роддомах в стационарных условиях оказано 7626 услуг
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.

Электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год 83,3 млн рублей было направлено медорганизациям Тверской области на оплату услуг по родовому сертификату, сообщает Тверское отделение Соцфонда.

Средства были направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей. Более 8 тысяч женщин в рамках таких услуг получили медицинскую помощь в консультациях и амбулаторно. Также, более четверти из них получили психологическую и медико-социальную помощь, правовую поддержку.

Женщинам и новорождённым в роддомах в стационарных условиях оказано 7626 услуг. Профилактическими медосмотрами в поликлиниках было охвачено более 11 тысяч младенцев возрастом до года.