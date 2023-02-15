В Тверской области с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе СВО Олега Окунева

Олега Окунева проводили с воинскими почестями Фото: vk.com/tvmatrix69

15 февраля в Торжке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Окуневым.

Олег Игоревич служил в составе ЧВК "Вагнер". Погиб 16 января 2023 года.

- В траурной церемонии приняли участие врио главы города Торжка Сергей Кулагин, и.о. министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова, родственники, близкие и друзья, - сообщает телеканал "MATRIX" города Торжка.

Героя похоронили с воинскими почестями.