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НовостиПолитика15 февраля 2023 15:05

В Тверской области с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе СВО Олега Окунева

Траурная церемония прошла в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Олега Окунева проводили с воинскими почестями Фото: vk.com/tvmatrix69

Олега Окунева проводили с воинскими почестями Фото: vk.com/tvmatrix69

15 февраля в Торжке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Окуневым.

Олег Игоревич служил в составе ЧВК "Вагнер". Погиб 16 января 2023 года.

- В траурной церемонии приняли участие врио главы города Торжка Сергей Кулагин, и.о. министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова, родственники, близкие и друзья, - сообщает телеканал "MATRIX" города Торжка.

Героя похоронили с воинскими почестями.

Олег Окунев погиб в ходе СВО Фото: vk.com/tvmatrix69

Олег Окунев погиб в ходе СВО Фото: vk.com/tvmatrix69