Двое жителей Ржева задержаны за сбыт наркотиков в Тверской области

В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области по подозрению в попытке сбыта наркотических средств задержаны двое жителей Ржева 21 и 24 лет.

При досмотре у одного из злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 30 свёртков с растительным наркотическим веществом внутри.

У другого задержанного изъяты три свёртка с "синтетикой".

По данным оперативников, фигуранты приехали в Старицу на такси и планировали сделать закладки.

Фигуранты задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело.