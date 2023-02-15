В Тверской области ограничен доступ в здание заброшенного детского сада

Проверку в здании провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установлено, что здание бывшего детского сада в поселке Орша в настоящее время не эксплуатируется.

Собственником сохранность строения не обеспечена, входная дверь в здание и оконные проемы не закрыты, остекление оконных рам отсутствует, повреждены полы и стены. Доступ в помещение не ограничен.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления.

Суд обязал власти ограничить доступ в здание. Решение не вступило в законную силу.