В Тверской области ограничен доступ в здание заброшенного детского сада

Проверку в здании провела прокуратура
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установлено, что здание бывшего детского сада в поселке Орша в настоящее время не эксплуатируется.
Собственником сохранность строения не обеспечена, входная дверь в здание и оконные проемы не закрыты, остекление оконных рам отсутствует, повреждены полы и стены. Доступ в помещение не ограничен.
Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления.
Суд обязал власти ограничить доступ в здание. Решение не вступило в законную силу.