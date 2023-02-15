75 семей из Тверской области наградят медалями "За любовь и верность" Фото: ПТО

В Тверской области начался отбор семейных пар - кандидатов на получение медали "За любовь и верность". Участие в отборе могут принять супруги, которые состоят в браке не менее 25 лет, проживают в Верхневолжье более 15 лет, достойно воспитали детей и известны среди сограждан крепостью семейных устоев.

- Крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России, - считает губернатор Игорь Руденя.

Семьи-кандидаты будут отбираться до 15 апреля органами местного самоуправления муниципалитетов Тверской области.

Список кандидатов будет направлен в Организационный комитет, который определит 75 получателей медалей "За любовь и верность". Церемония награждения пройдет во время празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля.