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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:50

В Тверской области увеличилось количество мусоровозов

В ближайшее время они выйдут на линию
Алексей АНДРЕЕВ
Новые единицы техники для вывоза мусора.

Новые единицы техники для вывоза мусора.

Фото: ПТО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТСАХ» приобрел девять спецмашин для вывоза мусора на свалки.

Как напомнила пресс-служба правительства региона, это еще один шаг в работе по формированию современной инфраструктуры для сбора и утилизации ТКО в Тверской области в рамках нацпроекта «Экология».

Семь мусоровозов и два ломовоза в ближайшее время выйдут на линию. Объем каждого мусоровоза позволяет вместить отходы из ста контейнеров. Ломовозы будут задействованы для вывоза крупногабаритных отходов, а также для ликвидации несанкционированных свалок на территории региона.

Осенью 2022 года ООО «ТСАХ» закупило три мусоровоза для транспортировки раздельно накопленных отходов на территории Нелидовского, Осташковского и Вышневолоцкого городских округов.

Ранее компанией были приобретены пять новых специализированных автомобилей – четыре из них транспортируют раздельно собранные отходы в Твери, еще один работает в Конаковском районе и вывозит ТКО.