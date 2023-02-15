Тверские баскетболисты сыграют дома за выход в плей-офф Студенческой Лиги РЖД

Тверским ребятам понадобится поддержка родных болельщиков. Фото: БК "Тверь"
Столицу Верхневолвжья ждет жаркий баскетбольный уикенд. Команда «Тверь-Политех» на арене БК «Тверь» (улица Маршала Конева, 12) 17-19 февраля сыграет несколько матчей за выход в плей-офф Студенческой Лиги РЖД.
Это элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола России, нашим парням нужна мощная поддержка земляков.
В решающих матчах в столице Верхневолжья сразятся команды Твери, Санкт-Петербурга, Кемеровской области и Иркутска
- Наша задача - играть на победу в каждом матче! Решающими станут матчи с командами Иркутска и Кемеровской области - прямыми конкурентами на выход в финальный этап турнира, - прокомментировал главный тренер клуба «Тверь-Политех» Руслан Старков.
Обратите внимание - вход на игры будет свободным. Необходима только предварительная регистрация по ссылке далее.
Ну что, пошумим за наших на трибунах?
17 февраля
16:30. «ИрГУПС» (Иркутск) – «ЛГУ-Зенит» (СПБ)
19:00. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «Кузбасс» (Кемеровская область)
18 февраля
14:30. «ЛГУ-Зенит» (СПБ) – «Кузбасс» (Кемеровская область)
17:00. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «ИрГУПС» (Иркутск)
19 февраля
10:00. «Кузбасс» (Кемеровская область) – «ИрГУПС» (Иркутск)
13:30. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «ЛГУ-Зенит» (СПБ)