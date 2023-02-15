Тверские баскетболисты сыграют дома за выход в плей-офф Студенческой Лиги РЖД

Тверским ребятам понадобится поддержка родных болельщиков. Фото: БК "Тверь"

Столицу Верхневолвжья ждет жаркий баскетбольный уикенд. Команда «Тверь-Политех» на арене БК «Тверь» (улица Маршала Конева, 12) 17-19 февраля сыграет несколько матчей за выход в плей-офф Студенческой Лиги РЖД.

Это элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола России, нашим парням нужна мощная поддержка земляков.

В решающих матчах в столице Верхневолжья сразятся команды Твери, Санкт-Петербурга, Кемеровской области и Иркутска

- Наша задача - играть на победу в каждом матче! Решающими станут матчи с командами Иркутска и Кемеровской области - прямыми конкурентами на выход в финальный этап турнира, - прокомментировал главный тренер клуба «Тверь-Политех» Руслан Старков.

Обратите внимание - вход на игры будет свободным. Необходима только предварительная регистрация по ссылке далее.

Ну что, пошумим за наших на трибунах?

Расписание игр

17 февраля

16:30. «ИрГУПС» (Иркутск) – «ЛГУ-Зенит» (СПБ)

19:00. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «Кузбасс» (Кемеровская область)

18 февраля

14:30. «ЛГУ-Зенит» (СПБ) – «Кузбасс» (Кемеровская область)

17:00. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «ИрГУПС» (Иркутск)

19 февраля

10:00. «Кузбасс» (Кемеровская область) – «ИрГУПС» (Иркутск)

13:30. БК «Тверь-Политех» (Тверь) – «ЛГУ-Зенит» (СПБ)