Партию цветов с трипсами завезли в магазины Твери

В магазин завезли цветы с вредителями Фото: Виктория СУХОВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проведены исследования образцов имаго насекомых, отобранных от партии растений в одном из сетевых магазинов Твери.

Отбор проб осуществлялся инспекторами регионального управления Россельхознадзора.

По результатам проверок в партии диффенбахий микс был идентифицирован карантинный вредный организм - эхинотрипс американский Tchinotrips americanuc Morgan.

Результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.