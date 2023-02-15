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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:32

Партию цветов с трипсами завезли в магазины Твери

Проверку провели специалисты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В магазин завезли цветы с вредителями

В магазин завезли цветы с вредителями

Фото: Виктория СУХОВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проведены исследования образцов имаго насекомых, отобранных от партии растений в одном из сетевых магазинов Твери.

Отбор проб осуществлялся инспекторами регионального управления Россельхознадзора.

По результатам проверок в партии диффенбахий микс был идентифицирован карантинный вредный организм - эхинотрипс американский Tchinotrips americanuc Morgan.

Результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.