Партию цветов с трипсами завезли в магазины Твери

В магазин завезли цветы с вредителями
Фото: Виктория СУХОВА
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проведены исследования образцов имаго насекомых, отобранных от партии растений в одном из сетевых магазинов Твери.
Отбор проб осуществлялся инспекторами регионального управления Россельхознадзора.
По результатам проверок в партии диффенбахий микс был идентифицирован карантинный вредный организм - эхинотрипс американский Tchinotrips americanuc Morgan.
Результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.