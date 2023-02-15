Мошенник обманул жителей Тверской области на миллион рублей

Фигуранта задержала полиция Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В феврале в отделы полиции УМВД России по Тверской области обратились три пожилых жителя в возрасте от 74 до 88 лет. Они сообщили, что были обмануты мошенниками.

Полицейские выяснили, что все преступления были совершены по схеме "родственник в беде". Люди добровольно отдавали деньги курьеру, надеясь помочь близким людям.

Оперативникам УМВД России по Псковской области удалось задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний тверичанин. Через банкоматы мужчина перечислял деньги куратору, а себе оставлял 10% от полученной суммы.

- Установлена причастность фигуранта к совершению как минимум трёх мошенничеств в Твери и Зубцове, а также одного в городе Невеле Псковской области. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.