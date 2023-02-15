В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Александровне Парфеновой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Александровне Парфеновой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 февраля 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Парфеновой. С днем рождения Татьяну Александровну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы много и достойно трудились, разделили с Родиной тяготы военного лихолетья, восстанавливали мирную жизнь. Благодарим Вас за пример мужества и стойкости, верности патриотическим традициям, честное служение Отчизне, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Татьяна Александровна родилась в деревне Валуйна Торопецкого района в многодетной семье. В 15-летнем возрасте стала почтальоном на местной почте. С 18 лет работала дояркой в колхозе им. Куйбышева Торопецкого района. Там Татьяна Александровна трудилась на протяжении 49 лет.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сегодня проживает в Торопце Тверской области.