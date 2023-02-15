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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:40

В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Александровне Парфеновой

С днем рождения труженицу тыла поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Александровне Парфеновой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Александровне Парфеновой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 февраля 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Парфеновой. С днем рождения Татьяну Александровну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы много и достойно трудились, разделили с Родиной тяготы военного лихолетья, восстанавливали мирную жизнь. Благодарим Вас за пример мужества и стойкости, верности патриотическим традициям, честное служение Отчизне, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Татьяна Александровна родилась в деревне Валуйна Торопецкого района в многодетной семье. В 15-летнем возрасте стала почтальоном на местной почте. С 18 лет работала дояркой в колхозе им. Куйбышева Торопецкого района. Там Татьяна Александровна трудилась на протяжении 49 лет.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сегодня проживает в Торопце Тверской области.